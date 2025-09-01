  1. Haberler
  3. Rafet El Roman’dan Aşk İtirafı: “Gönlümde Biri Var”

Rafet El Roman’dan Aşk İtirafı: “Gönlümde Biri Var”

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, 57. yaş gününü tek başına kutladığı bir sırada yaptığı aşk itirafıyla magazin gündemine oturdu. Roman, kalbinin boş olmadığını ve yeni bir heyecan yaşadığını söyledi.

Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan Rafet El Roman, doğum gününde kameralara yakalandı. “Gördüğünüz gibi tek başımayım, kahvemi içiyorum” diyen sanatçı, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularını da samimiyetle yanıtladı.

“Bir Başka Heyecanlıyım”

“Gönlünüzde bir boşluk var mı?” sorusuna “Gönlümde hiçbir boşluk yok” şeklinde cevap veren Roman, birisi olup olmadığına dair ısrarlı soruya ise şöyle karşılık verdi: “Var, hem de çok seviyorum. 15 yaşımdan beri hep kalbimde biri vardı, beni heyecanlandıran hep birileri oldu hayatımda. Ama bu sıralar bir başka heyecanlıyım.” Bu sözler, ünlü şarkıcının yeni bir ilişkiye yelken açtığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Eski Eşiyle Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Öte yandan, Rafet El Roman’ın doğum gününde 22 yıl önce boşandığı eski eşi Tuğba Altıntop ile bir araya gelmesi de dikkat çekti. Altıntop, iki kızıyla birlikte eski eşinin doğum gününü kutladıkları anı sosyal medyadan “Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, ikilinin yıllar sonra bir araya gelmesi nedeniyle büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde kızı Su ile çektiği klip hakkında da konuşan Roman, kızının kıyafetlerine karıştığını ve bu konuda yabancı sanatçıları da eleştirdiğini itiraf etmişti.

