  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Mehmet Öz ile Eski Avukatı Arasında 104 Milyon Krizi!

Mehmet Öz ile Eski Avukatı Arasında 104 Milyon Krizi!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ABD’de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, babasının mirasından hesabına yatırılan 2,5 milyon dolar (104 milyon TL) hakkında kendisinden bilgi vermediği iddiasıyla eski avukatı Erhan Baki S’ye dava açtı.

Miras ve Sızıntı

Mehmet Öz’ün babası Mustafa Öz, 2019 yılında vefat etmişti. Mehmet Öz, miras paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için avukat Erhan Baki S’ye vekalet vermişti. Ancak iddiaya göre, miras payının bir kısmı avukatın hesabına yatırıldığında Öz’e bilgi verilmedi.

Avukat Azledildi, Dava Açıldı

Paradan haberdar olan Mehmet Öz, avukatı azletti. Paranın iadesi talebi karşılanmayınca İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Dava dilekçesinde, “Şimdilik 40 bin Amerikan dolarının en yüksek faiziyle birlikte avukat Erhan Baki S’den tahsilini talep ediyoruz. Müvekkilin uğramış olduğu zararın artmaması için hesaplara tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

Avukatın Savunması

Eski avukat Erhan Baki S, cevabında asıl alacaklı tarafın kendisi olduğunu belirterek davanın reddini talep etti. Baki S, “Müvekkilin, Prof. Öz’ün eski avukatı olmasından kaynaklı baktığı dava ve soruşturma dosyaları nedeniyle hak ettiği vekalet ücreti alacağı bulunmaktadır. Müvekkil, bu davalar sebebiyle masraflar yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Öz ile Eski Avukatı Arasında 104 Milyon Krizi!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp