Mehmet Öz ile Eski Avukatı Arasında 104 Milyon Krizi!

ABD’de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, babasının mirasından hesabına yatırılan 2,5 milyon dolar (104 milyon TL) hakkında kendisinden bilgi vermediği iddiasıyla eski avukatı Erhan Baki S’ye dava açtı.

Miras ve Sızıntı

Mehmet Öz’ün babası Mustafa Öz, 2019 yılında vefat etmişti. Mehmet Öz, miras paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için avukat Erhan Baki S’ye vekalet vermişti. Ancak iddiaya göre, miras payının bir kısmı avukatın hesabına yatırıldığında Öz’e bilgi verilmedi.

Avukat Azledildi, Dava Açıldı

Paradan haberdar olan Mehmet Öz, avukatı azletti. Paranın iadesi talebi karşılanmayınca İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Dava dilekçesinde, “Şimdilik 40 bin Amerikan dolarının en yüksek faiziyle birlikte avukat Erhan Baki S’den tahsilini talep ediyoruz. Müvekkilin uğramış olduğu zararın artmaması için hesaplara tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

Avukatın Savunması

Eski avukat Erhan Baki S, cevabında asıl alacaklı tarafın kendisi olduğunu belirterek davanın reddini talep etti. Baki S, “Müvekkilin, Prof. Öz’ün eski avukatı olmasından kaynaklı baktığı dava ve soruşturma dosyaları nedeniyle hak ettiği vekalet ücreti alacağı bulunmaktadır. Müvekkil, bu davalar sebebiyle masraflar yapmıştır” ifadelerini kullandı.