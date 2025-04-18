ÖZGÜR ÖZEL’DEN DEVLET BAHÇELİ’YE ÇARPICI DAVET

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı davayla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar siyasi gündemin odağına otururken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken bir yanıt geldi. Bahçeli’nin “Mahkeme süreci ivedilikle karara bağlanmalı” sözlerinin ardından Özel, hem davet gönderdi hem de demokrasi vurgusu yaptı: “Bahçeli demokrasiyi savunuyorsa, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz.”

BAHÇELİ: “İMAMOĞLU DAVASI HIZLA KARARA BAĞLANMALI”

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu hakkında sert bir çıkış yaptı. Bahçeli, “İstanbul’u saran yolsuzluk ve rüşvet iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’nun davası hızla sonuçlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı. “Suçsuzsa beraat etmeli, suçluysa cezası en kısa sürede verilmeli” diyen Bahçeli’nin açıklaması kamuoyunda geniş yankı buldu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ: “BİZ KENDİ IŞIĞIMIZDAN YÜRÜYECEĞİZ”

Bahçeli’nin bu açıklamalarına karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak bir yanıt verdi. Bahçeli’yi demokratik zemine davet eden Özel, şunları söyledi:

“Bahçeli’nin sözlerini gazeteciler yorumlasın. Biz Bahçeli’yi demokrasiye davet ediyoruz. Biz kendi ışığımızla yürüyoruz. Eğer bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin. Ama bizi şeytanlaştırdığı yerden sonra ‘gelin buradan yürüyün’ derse, vallahi ben oradan yürümem.”

“DEMOKRASİYİ SAVUNUYORSA HER KAPIYA AÇIĞIZ”

Özel, açıklamasının devamında Bahçeli ile her zeminde görüşmeye açık olduklarını vurguladı:

“Bahçeli demokrasiyi savunuyorsa, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz. Ama 19 Mart darbesine bir şey demeyecek, siyasetçilerin tutukluluğuna ses çıkarmayacak, yargının siyasi araç olarak kullanılmasına göz yumacaksa bu olmaz. Erdoğan’ın Akın Gürlek’le yürüttüğü yargı operasyonlarına karşı sessiz kalan biriyle ortak yürümek mümkün değildir.”

SİLİVRİ’DE TUTUKLU BULUNAN İMAMOĞLU DAVA TARİHİNİ BEKLİYOR

Hatırlanacağı üzere, hakkında başlatılan “yolsuzluk ve ihaleye fesat” iddiaları sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Halen Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun duruşma tarihi merakla bekleniyor. Davanın gidişatı, yerel yönetimlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net