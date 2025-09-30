Boeing ve KAAN Sırları Ortaya Çıktı: Beştepe’de “Köstebek Avı” Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en gizli görüşmeleri ve kararlarının sızdırılması, Beştepe’de alarm zillerini çaldırdı. Boeing anlaşmasından KAAN savaş uçağı projesine, gazeteci skandalından parti içi çekişmelere kadar kritik bilgilerin dışarıya çıkması üzerine Saray’da kapsamlı bir “köstebek avı” başlatıldığı iddia edildi.

Kritik Sızıntılar

İddialara göre, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu ile İstanbul’da yaptığı görüşme ve 300 Boeing uçağı alımı kararı CHP lideri Özgür Özel’e ulaşmış, Saray kulislerinde şok etkisi yaratmıştı. Ayrıca, Erdoğan’ın ABD dönüşünde uçakta ağırladığı gazetecilere soruların önceden verildiği, medya ombudsmanı Faruk Bildirici tarafından ifşa edildi. Bu durum, Saray çevresinde “güven zafiyeti” olarak değerlendirildi.

KAAN Projesinde Kriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, KAAN savaş uçağı projesinin motor temini sorunları nedeniyle durduğunu açıklaması da iktidar içindeki gerilimi artırdı. Siyaset kulislerinde, sızıntıların Saray içinden güçlü bir kaynaktan geldiği konuşuluyor.

AK Parti İçindeki Mücadele

AK Parti içindeki kliklerin güç mücadelesi, sızıntıların temel nedeni olarak gösteriliyor. Erdoğan’ın en mahrem bilgilerinin muhalefet ve medyaya ulaşması, Beştepe’de büyük rahatsızlığa yol açtı ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Muhalefet partileri ise bu gelişmeleri, iktidarın şeffaflık sorununa bağlayarak sert şekilde eleştiriyor. KAAN projesindeki motor krizi de savunma sanayii hedeflerinde yeni bir belirsizlik yarattı.