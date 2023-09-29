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AKOM’dan İstanbul’a hafta sonu kuvvetli yağış uyarısı!

AKOM’dan İstanbul’a hafta sonu kuvvetli yağış uyarısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Eylül 2023 - 14:48
AKOM, hafta sonu için İstanbullulara kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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