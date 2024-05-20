Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu detayı! Tutuklananlar arasında…

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanının da tutuklananlar arasında olduğu ortaya çıktı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları ve yurt dışına kaçırılmasından sorumlu tutulan gözaltına alınan ikisi emniyet müdürü, biri komiser olmak üzere 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapmış olan Ramazan Kubat da yer aldı.
YURT DIŞINA KAÇIRILMASINDA ROL ALDI
Gazeteci Alican Uludağ’ın aktardığına göre, Kubat’ın gizli tanık Serdar Sertçelik’in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı.
Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan Kubat, 2022’de Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmuştu.
Kubat’ın sosyal medya hesabı X’teki sayfasında halen “Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı” yazıyor.