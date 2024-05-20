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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu detayı! Tutuklananlar arasında…

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu detayı! Tutuklananlar arasında…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mayıs 2024 - 9:52

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanının da tutuklananlar arasında olduğu ortaya çıktı.

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