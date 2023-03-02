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Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası

Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası
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02 Mart 2023 - 15:31

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil-Ece Ronay davası sonuçlandı.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası - Sayfa 2

Mehmet Ali Erbil’in, klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir’e attığı mesajlar ifşa olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası - Sayfa 3

10 AY HAPSİ İSTENDİ

Ronay’ın ifşa ettiği mesajların ardından hakkında ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil’in yargılanmasına bugün devam edildi.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası - Sayfa 4

DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası - Sayfa 5

4 AY CEZA ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında ‘Tehdit’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi.

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Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası - Sayfa 6

‘Hakaret’ suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz’ suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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