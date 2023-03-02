Mehmet Ali Erbil’e taciz suçundan hapis cezası

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil-Ece Ronay davası sonuçlandı.
Mehmet Ali Erbil’in, klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir’e attığı mesajlar ifşa olmuştu.
10 AY HAPSİ İSTENDİ
Ronay’ın ifşa ettiği mesajların ardından hakkında ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil’in yargılanmasına bugün devam edildi.
DURUŞMAYA KATILMADI
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
4 AY CEZA ALDI
Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında ‘Tehdit’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi.
‘Hakaret’ suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz’ suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.