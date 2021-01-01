Yeni Hükümetin Başı Molla Baradar

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Afganistan’da yeni hükümetin başında Molla Baradar olacak.

Reuters’ın Taliban’dan en az üç kaynakla aktardığı habere göre, Taliban’ın siyasi biriminin başında yer alan Molla Baradar’ın Afganistan’da yeni hükûmeti yönetmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Taliban’ın hayatını kaybeden kurucularından Molla Omar’ın oğlu Molla Muhammed Yakup’un da yeni hükûmette yer alacağını söyledi.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren radikal İslamcı militan grup Taliban’ın bugün içinde hükümetini açıklaması bekleniyor.

1996-2001 arasında Taliban, ülkeyi atanmış bir liderlik konseyi ile yönetmiş ve radikal şeriat yasaları uygulamıştı. 2001 yılında ABD, Afganistan’a müdahale edip Taliban yönetimini devirmişti.