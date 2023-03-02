ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’

ORC Araştırma, 17-21 Şubat arasında 45 ilde yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Son araştırmaya göre depremin seçmen oyuna etkisi resmen ortaya koyulurken bir parti ile ilgili çarpıcı düşüş gözlerden kaçmadı.
ORC; 22-27 Şubat arası, 45 ilde 4720 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği son seçim anketi sonucunu açıkladı.
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Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan ORC Genel Müdürü Sayın Mehmet Pösteki, AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un altına düştüğüne dikkati çekerek, “Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30.2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1. Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum” dedi.
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Pösteki, “Şöyle ifade edeyim; son aylarda AK Parti’nin bir çıkışı söz konusuydu, bu çıkışta bir ay 0.3, bir ay 0.5 şeklinde kademeli olarak bir artış vardı. Yaklaşık birkaç ay öncesine göre de 2-3 puanlık bir artış söz konusuydu. Elbette 2018’e göre kayıp çok fazla ama 2-3 ay öncesine göre biraz artış vardı. Depremle birlikte, henüz daha sıcak olmasına rağmen Türkiye genelinde yaptığımız -örneklemimiz deprem bölgesinde birçok ili de kapsıyor- araştırmada AK Parti’nin oylarında bir önceki aya göre 1.1 puan düşüş olduğunu saptadık. Totalde de 2018’e göre şu an AK Parti’nin oylarında 13.5 puanlık bir düşüş söz konusu. Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30.2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1. Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum” bilgilerini verdi
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Ruhat Mengi’nin ‘AKP’nin oy oranının yüzde 30’un altına düştüğünü net görüyoruz’ başlıklı yazısında aktardığına göre partilerin son durumu şöyle:
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AK Parti 29.1
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Cumhuriyet Halk Partisi 23.5
619
İYİ Parti 19.5
719
HDP 8.1
819
MHP 5.4
919
Gelecek Partisi 2.5
1019
DEVA 2.3
1119
Zafer Partisi 2
1219
Türkiye Değişim Partisi 1.8
1319
Büyük Birlik Partisi 1.5
1419
Memleket Partisi 1.3
1519
Yeniden Refah Partisi 1
1619
Diğer Partiler yüzde 2
1719
1819