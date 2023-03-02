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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’

ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’
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02 Mart 2023 - 15:24

ORC Araştırma, 17-21 Şubat arasında 45 ilde yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Son araştırmaya göre depremin seçmen oyuna etkisi resmen ortaya koyulurken bir parti ile ilgili çarpıcı düşüş gözlerden kaçmadı.

ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 1

ORC; 22-27 Şubat arası, 45 ilde 4720 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği son seçim anketi sonucunu açıkladı.

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 2

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan ORC Genel Müdürü Sayın Mehmet Pösteki, AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un altına düştüğüne dikkati çekerek, “Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30.2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1. Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum” dedi.

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 3

Pösteki, “Şöyle ifade edeyim; son aylarda AK Parti’nin bir çıkışı söz konusuydu, bu çıkışta bir ay 0.3, bir ay 0.5 şeklinde kademeli olarak bir artış vardı. Yaklaşık birkaç ay öncesine göre de 2-3 puanlık bir artış söz konusuydu. Elbette 2018’e göre kayıp çok fazla ama 2-3 ay öncesine göre biraz artış vardı. Depremle birlikte, henüz daha sıcak olmasına rağmen Türkiye genelinde yaptığımız -örneklemimiz deprem bölgesinde birçok ili de kapsıyor- araştırmada AK Parti’nin oylarında bir önceki aya göre 1.1 puan düşüş olduğunu saptadık. Totalde de 2018’e göre şu an AK Parti’nin oylarında 13.5 puanlık bir düşüş söz konusu. Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30.2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1. Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum” bilgilerini verdi

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 4

Ruhat Mengi’nin ‘AKP’nin oy oranının yüzde 30’un altına düştüğünü net görüyoruz’ başlıklı yazısında aktardığına göre partilerin son durumu şöyle:

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 5

AK Parti 29.1

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 6

Cumhuriyet Halk Partisi 23.5

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 7

İYİ Parti 19.5

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 8

HDP 8.1

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 9

MHP 5.4

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 10

Gelecek Partisi 2.5

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 11

DEVA 2.3

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 12

Zafer Partisi 2

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 13

Türkiye Değişim Partisi 1.8

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 14

Büyük Birlik Partisi 1.5

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 15

Memleket Partisi 1.3

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 16

Yeniden Refah Partisi 1

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 17

Diğer Partiler yüzde 2

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 18

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ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’ - Sayfa 19

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