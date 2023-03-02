ORC Araştırma partilerin son durumunu paylaştı! ‘Artık net şekilde görüyoruz’

Pösteki, “Şöyle ifade edeyim; son aylarda AK Parti’nin bir çıkışı söz konusuydu, bu çıkışta bir ay 0.3, bir ay 0.5 şeklinde kademeli olarak bir artış vardı. Yaklaşık birkaç ay öncesine göre de 2-3 puanlık bir artış söz konusuydu. Elbette 2018’e göre kayıp çok fazla ama 2-3 ay öncesine göre biraz artış vardı. Depremle birlikte, henüz daha sıcak olmasına rağmen Türkiye genelinde yaptığımız -örneklemimiz deprem bölgesinde birçok ili de kapsıyor- araştırmada AK Parti’nin oylarında bir önceki aya göre 1.1 puan düşüş olduğunu saptadık. Totalde de 2018’e göre şu an AK Parti’nin oylarında 13.5 puanlık bir düşüş söz konusu. Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30.2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1. Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum” bilgilerini verdi