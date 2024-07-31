Dilber mini bikinisiyle ayna karşısına geçti

Yılmaz Erdoğan ile başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri ile adından sıkça söz ettiren Hazar Ergüçlü dizisinin sezon finali yapmasıyla beraber kendini sahil kasabasına attı.

Deniz, kum ve güneşle berqaber sezonun yorgunluğunu geride bırakmaya çalışan Hazar Ergüçlü tatilinden karelerini de sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu son olarak leopar desenli minik bikinisiyle ayna karşısına geçti eline telefon alıp peş peşe kareler çekti.

Kusursuz fiziğini fiziğini göstermekten çekinmeyen Ergüçlü’nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Hazar Ergüçlü’ye bazı kullanıcılar ‘çok güzelsin’, ‘harika görünüyorsun’ gibi yorumlar yaparak Ergüçlü’yü överken, bazı kullanıcılar da ‘ne gerek vardı?’, ‘rolden çıkamamış’ gibi eleştirel yorumlarda yaparak tatsızlık yarattı.