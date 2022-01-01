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Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu
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16 Mart 2022 - 14:32

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu

Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla videosu sızınca herkes şoke oldu. Genç kadının Kırmızıgül’ü dizine yatırıp saçlarını okşadığı video sonrası Mahsun Kırmızıgül’ün evden kovulduğu iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 1

Mahsun Kırmızıgül’ün son görüntüleri yasak aşk iddiasını beraberinde getirdi.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 2

Çapkınlığıyla bir dönem adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, avukat Ece Binay ile evliydi.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 3

Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyada gündem oldu.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 4

Görüntülerde genç kadının dizine yatan Kırmızıgül’ün saçlarıyla oynandığı görülüyor.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 5

Sızan görüntüler gündeme bomba gibi düşünce 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül’ü evden kovduğu iddia edildi.

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Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 6

Sabah’ın haberine göre; çifte yakın bir kaynak ise karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 7
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 8
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 9
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 10
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 11
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 12
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 13
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 14
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Video sızınca evden kovuldu - Sayfa 15
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