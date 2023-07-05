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Aleyna Tilki’nin annesinden “Sana talibim” diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok

Aleyna Tilki’nin annesinden “Sana talibim” diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Temmuz 2023 - 9:53

Bir süre önce yurt dışına taşınan Aleyna Tilki’nin annesi sosyal medya hesabından kendisine talip olan 32 yaşındaki bir takipçisinin mesajını paylaştı. Evlilik düşünmediğini söyleyen 44 yaşındaki Havva Öztel, “Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok” dedi.

Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 1

Genç yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 2

Yakın bir zaman önce Amerika’ya yerleşen Öztel, sosyal medya hesabından kendisine talip olan bir takipçisinin mesajını paylaşarak “Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok” ifadelerini kullandı.

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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 3

EVLİLİĞE KAPILARINI KAPATTI
Instagram hesabında sık sık paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Havva Öztel, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 4

32 yaşındaki bir takipçisinden gelen “32 yaşındayım, Almanya’dayım ve sana talibim” mesajını yayınlayarak “Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok” dedi. Öztel, daha önce de yaptığı paylaşımlarda evlilik düşünmediğini belirtmişti.

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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 5

KIZININ İZİNDEN GİTTİ
Kızlarının izinden giderek müzik kariyerine giriş yapan Havva Öztel, 6 ay önce “Unutamazsın Beni” isimli şarkısını çıkarmıştı.

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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 6

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztel, sık sık mini etekli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 7

İşte Havva Öztel’in bazı paylaşımları…

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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 8
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 9
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 10
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 11
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 12
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 13
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 14
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 15
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 16
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 17
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 18
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 19
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 20
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 21
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 22
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 23
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Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok - Sayfa 24

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