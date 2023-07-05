Aleyna Tilki’nin annesinden “Sana talibim” diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok

Bir süre önce yurt dışına taşınan Aleyna Tilki’nin annesi sosyal medya hesabından kendisine talip olan 32 yaşındaki bir takipçisinin mesajını paylaştı. Evlilik düşünmediğini söyleyen 44 yaşındaki Havva Öztel, “Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok” dedi.

Genç yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Yakın bir zaman önce Amerika’ya yerleşen Öztel, sosyal medya hesabından kendisine talip olan bir takipçisinin mesajını paylaşarak “Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok” ifadelerini kullandı.

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EVLİLİĞE KAPILARINI KAPATTI

Instagram hesabında sık sık paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Havva Öztel, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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32 yaşındaki bir takipçisinden gelen “32 yaşındayım, Almanya’dayım ve sana talibim” mesajını yayınlayarak “Benim iki çocuğum var üçüncüye ihtiyacım yok” dedi. Öztel, daha önce de yaptığı paylaşımlarda evlilik düşünmediğini belirtmişti.

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KIZININ İZİNDEN GİTTİ

Kızlarının izinden giderek müzik kariyerine giriş yapan Havva Öztel, 6 ay önce “Unutamazsın Beni” isimli şarkısını çıkarmıştı.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Öztel, sık sık mini etekli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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İşte Havva Öztel’in bazı paylaşımları…

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