KAZIM KOYUNCU ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA UNUTULMADI

Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında Türkiye’nin dört bir yanında sevgi ve özlemle anıldı. 25 Haziran 2005’te hayatını kaybeden sanatçı, sosyal medyada gündem olurken, sanat ve siyaset dünyasından da birçok isim duygusal mesajlar paylaştı.

1971 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde doğan Kazım Koyuncu, genç yaşta siyasi kimliğiyle tanındı. 20 yaşında 1 Mayıs bildirisi dağıttığı için tutuklanan Koyuncu, cezaevinden çıktıktan sonra kendini tamamen müziğe adadı. Lazca müziğin öncülerinden biri olan sanatçı, “Zuğaşi Berepe” grubunun kurucularındandı. 1999’da solo kariyerine yöneldi.

2004’te kanser teşhisi konulan Koyuncu, hastalığına rağmen üretmeye devam etti. Son konserini 2005’te Taksim Yeni Melek Gösteri Merkezi’nde verirken, “Ha kanser ha konser” diyerek yaşam direncini ortaya koydu.

TRABZONSPOR VE MANSUR YAVAŞ’TAN ANMA MESAJI

Trabzonspor, forma tanıtım klibinde yer verdiği Kazım Koyuncu’yu bu yıl da unutmadı:

“Müziğiyle Karadeniz’in ruhunu temsil eden Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu’yu vefatının 20. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şu sözlerle anma mesajı paylaştı:

“Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı.”

HOPA’DA AFİŞLERLE ANILDI

Kazım Koyuncu’nun doğduğu şehir olan Hopa’da belediye tarafından özel afişler hazırlandı. Hopa Belediyesi, “En güzel yüzümüz, en güzel sesimiz… Seni çok özledik Kazım!” mesajını yayınladı.

UNUTULMAZ SÖZÜYLE HATIRLANDI