Hızlı Çapkın Demet’i takibe aldı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç sekiz aylık evliliklerini iki hafta önce sonlandırmıştı. İddiaya göre çapkınlığıyla tanınan iş insanı Umut Evirgen şimdi de yeni boşanan oyuncu Demet Özdemir’in peşinde. İşte detaylar…
Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ve bir süredir birlikte görüntülenmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarına ikinci şansı vermesine rağmen başarılı olamamış ve yaklaşık sekiz aylık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.
Evlilikleri sadece sekiz ay süren Koç ve Özdemir, Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç ise avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada, birbirlerinden hiçbir şey talep etmemişlerdi.
ÇAPKINLIĞIYLA ANILMAYA DEVAM EDİYOR
Daha önce adlı Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle adı anılan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen çapkınlığıyla anılmaya devam ediyor.
Oğuzhan Koç ile boşanan Demet Özdemir’in peşine düştüğü konuşulan işletmeci sosyal medyada gündem oldu.
TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR
Umut Evirgen, Demet Özdemir’i takibe aldı. Özdemir de Evirgen’e karşı bir hamle yaptı ve o da takibe geri döndü.
ÜNLÜ İSİMLERLE ANILDI
İşletmeci Umut Evirgen; daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun ve Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı.
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