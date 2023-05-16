Hızlı Çapkın Demet’i takibe aldı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç sekiz aylık evliliklerini iki hafta önce sonlandırmıştı. İddiaya göre çapkınlığıyla tanınan iş insanı Umut Evirgen şimdi de yeni boşanan oyuncu Demet Özdemir’in peşinde. İşte detaylar…