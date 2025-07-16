HAKKO VE KAYAASLAN’DAN SÜRPRİZ AŞK

Ünlü iş insanı Cem Hakko, geçtiğimiz yıl Ronit Gülcan ile evliliğini dostça bir şekilde sonlandırmıştı. Hakko, boşanmanın ardından uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti. Ancak magazin dünyasında ses getiren bir gelişme yaşandı ve Cem Hakko’nun “İşte Benim Stilim” yarışmasında tanınan Nazlı Kayaaslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, Bodrum Türkbükü’nde birlikte tatile çıkarken görüntülendi ve bu anlar objektiflere yansıdı.

Tatilde oldukça samimi ve mutlu oldukları görülen Cem Hakko ve Nazlı Kayaaslan, birlikte geçirdikleri keyifli anlarla sosyal medyanın da ilgi odağı oldu. Ünlü iş insanının yeniden aşkı bulması, takipçileri ve magazin basını tarafından sürpriz olarak karşılandı. Hakko’nun geçmişte yaşadığı evlilik sonrası ilk kez bir ilişkiyle gündeme gelmesi, magazin çevrelerinde de geniş yankı buldu.

Nazlı Kayaaslan’ın sosyal medya paylaşımları ve yarışmadaki performansı ile geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Cem Hakko ise iş dünyasında yıllardır başarılarıyla biliniyor. Bu nedenle ikilinin ilişkisi, farklı çevrelerden birçok kişi tarafından konuşuluyor. Bodrum’daki tatilleri sırasında basına yansıyan görüntülerde, ikilinin birbirine olan ilgisi ve uyumu dikkat çekti.

Çiftin Bodrum’daki tatilinin ardından İstanbul’a dönüp dönmeyecekleri ve ilişkilerinin nasıl ilerleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Magazin takipçileri, Cem Hakko ve Nazlı Kayaaslan’ın aşkını yakından izlemeye devam ediyor. İkiliye yakın kaynaklar ise çiftin son derece mutlu ve huzurlu bir dönem geçirdiğini ifade ediyor.