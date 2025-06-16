Ayrıldığını Duyurmuştu: Pelin Akil’den Babalar Günü’ne Özel Sürpriz Mesaj

Ünlü oyuncu Pelin Akil, kısa süre önce eşi Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Ancak Babalar Günü’nde yaptığı paylaşım, takipçilerini hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Akil, ayrıldığı eşi Anıl Altan’ın Babalar Günü’nü kutlayarak, aile bağlarının güçlü kaldığını gösterdi.

“Yollarımızı Ayırdık Ama Hep Birlikteyiz”

2016 yılında nikâh masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin, Alin ve Lina adında ikiz kız çocukları bulunuyor. Boşanma iddialarıyla gündeme gelen çiftin ayrılığı, Pelin Akil’in açıklamasıyla netlik kazanmıştı.

“Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz, her zaman bir aradayız.”

diyerek ayrılığı duyuran Akil, sosyal medyada ‘Altan’ soyadını kaldırmıştı.

Duygulandıran Babalar Günü Kutlaması

Ayrılığın ardından ilk paylaşımını Babalar Günü’nde yapan Pelin Akil, kızlarıyla birlikte Anıl Altan’ın yer aldığı kareleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımında:

“Günün kutlu olsun en iyi baba. Baba-kız dağıttığınız günleri iple çekiyorum.”

ifadelerine yer verdi.

Aile Bağları Devam Ediyor

Pelin Akil’in bu jesti, takipçileri tarafından “örnek ayrılık” olarak yorumlandı. Her iki tarafın da çocukları için saygı çerçevesinde ilişkiyi sürdürme kararı, sosyal medyada takdir topladı. Anıl Altan ise bu paylaşımı henüz yorumlamadı.