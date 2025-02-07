KAHTALI MIÇE HASTANEDE: SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyor. 72 yaşındaki sanatçı, hasta yatağından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve hayranlarından dua istedi.

“GIRTLAK KANSERİ DEĞİLİM”

Geçtiğimiz aylarda bazı haber kaynaklarında Kahtalı Mıçe’nin gırtlak kanserine yakalandığı ve ekonomik zorluklar yaşadığı iddia edilmişti. Ancak ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

Kahtalı Mıçe, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Beni seven insanlara sesleniyorum. ‘Gırtlak kanseri oldu, ekonomik sıkıntılar içinde’ gibi haberler doğru değildir. Evet, bir süredir hastanede tedavi görüyorum ancak gırtlak kanseri değilim. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle var. Bunun için kemoterapi alıyorum. Tedavi süreci nedeniyle biraz yorgunum ama genel olarak iyiyim.”

HAYRANLARINDAN DUA İSTEDİ

Ünlü türkücü, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından bir video paylaşarak depremde hayatını kaybedenleri andı ve sevenlerinden dua istedi. Kahtalı Mıçe, paylaşımında şunları söyledi:

“Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak başarırız. Şu an hastanede tedavi altındayım. Dualarınızı eksik etmeyin.”

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı ve düğünlerde türkü söyleyerek sanat hayatına adım attı. Kariyeri boyunca birçok halk müziği eserine imza atan sanatçı, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

SON DURUM NE?

Sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, sevenleri sosyal medya üzerinden ona destek mesajları göndermeye devam ediyor. Kahtalı Mıçe, tedavi sürecini tamamladıktan sonra sahnelere dönmeyi planladığını belirtti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr