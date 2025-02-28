MEB’DEN TEPKİ ÇEKEN 23 MADDELİK RAMAZAN LİSTESİ!

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde okullara 23 maddelik bir etkinlik listesi gönderdi. Bu liste, oruç tutan öğrencilere başarı belgesi verilmesi, Ramazan panoları düzenlenmesi ve oruç tutmayan öğrencilerle ilgili uygulamalar içermesi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

MEB’in 23 Maddelik Ramazan Listesi Neler İçeriyor?

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 maddelik liste, WhatsApp üzerinden okullara iletildi. Resmi bir yazı olarak sunulmasa da, içerdiği maddeler nedeniyle eğitim camiası ve veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öne çıkan bazı maddeler şunlar:

Oruç tutan öğrencilere başarı belgesi verilmesi

verilmesi İlkokul ve ortaokullarda “tekne orucu” uygulaması

Öğrencilere Ramazan günlüğü tutturulması ve kayıt altına alınması

tutturulması ve kayıt altına alınması Okul girişlerinde Ramazan temalı video veya müziklerin yayınlanması

Ramazan panosu yarışmaları düzenlenmesi

düzenlenmesi Manilerle davul çalma etkinlikleri yapılması

yapılması Okul adına imsakiye bastırılması

Oruç Tutmayan Öğrenciler İçin Psikolojik Baskı Endişesi

Listede yer alan maddeler, bazı eğitimciler ve veliler tarafından “oruç tutmayan öğrenciler üzerinde psikolojik baskı oluşturabilir” gerekçesiyle eleştirildi. Özellikle, oruç tutan öğrencilere başarı belgesi verilmesi ve Ramazan günlüğü tutma zorunluluğu gibi uygulamaların, öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olabileceği vurgulandı.

Bunun yanı sıra, liste içeriğinde oruç tutmayan öğrencilerin durumuna dair herhangi bir hassasiyet gösterilmemesi, öğrencilerin dini inançlarını sorgulayan bir ortam yaratabileceği endişesine yol açtı.

Velilere ve Okullara Yönelik Uygulamalar

Listede yalnızca öğrenciler için değil, veliler ve okul yönetimleri için de bazı uygulamalar yer aldı. Bunlar arasında:

Sınıf ve veli iftarları düzenlenmesi

düzenlenmesi Yakın arkadaşlarla iftar programları yapılması

yapılması Öğrencilere oruç tutmanın tavsiye edilmesi, ancak zorlamaya yer verilmemesi

Bu etkinliklerin öğrenciler arasında ayrışmaya neden olabileceği belirtilirken, dini inançlara saygı ve özgürlük açısından listeye tepki gösterildi.

Eğitimciler ve Velilerden Gelen Tepkiler

Eğitimciler ve bazı veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda din ve vicdan özgürlüğüne uygun bir ortam sağlaması gerektiğini belirterek, bu tür uygulamaların öğrencilere dayatma haline gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar, çocukların bireysel tercihlerini dikkate almadan böyle etkinliklerin düzenlenmesinin eğitimde fırsat eşitliğine zarar verebileceğini belirtiyor. Veliler ise çocuklarının dini uygulamalar konusunda baskıya maruz kalmadan eğitim almalarını istediklerini dile getiriyor.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 maddelik Ramazan listesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eğitim camiası, çocukların dini tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, bazı uygulamaların öğrenciler arasında baskı yaratabileceği ve ayrımcılığa neden olabileceği endişesi dile getiriliyor. Konunun, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nasıl ele alınacağı ise merak konusu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr