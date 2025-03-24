ÖZGÜR ÖZEL’DEN “TÜM MALLARINA BOYKOT GELİYOR” ÇIKIŞI: “TEK TEK İLAN EDECEĞİM”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından dün akşam Saraçhane Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslendi. Televizyon kanallarının Saraçhane’deki büyük mitingi yayınlamamasına sert tepki gösteren Özel, bu medya kuruluşlarına ve onların ticari ilişkilerine yönelik kapsamlı bir boykot çağrısında bulundu.

Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Özgür Özel, “Yayında olmayanlara sesleniyorum; bu meydanı görmeyene boykot geliyor, tüm mallarına boykot geliyor” ifadeleriyle dikkat çekti. Medyanın tarafsız olması gerektiğini savunan Özel, reytingini muhalefet seçmeninden alan ancak iktidara hizmet ettiğini iddia ettiği medya gruplarına karşı tüketici gücünü harekete geçireceklerini açıkladı.

“YOK ÖYLE YAĞMA”

CHP lideri konuşmasında şunları söyledi:

“Kanalları tek tek gezin. Böyle bir günde, tarihe geçecek bir ön seçim ve dayanışma oylamasında, İstanbul’da 1 milyona yakın insanın toplandığı bu meydanı vermeyen tüm televizyonları kayda alıyoruz. Yandaş medya belli, ama merkez medya da artık tarafsız değil. Reklamlarının yüzde 70’i bizim seçmenimize hitap ediyor, ama hizmeti saraya sunuyorlar. Yok öyle yağma.”

“NE İŞ YAPIYORLARSA BOYKOT EDİLECEK”

Özel, medya kuruluşlarının sahip olduğu ticari markaları da hedef aldı:

“Bu geceden itibaren, bu meydanı görmeyip kazancını bizden elde edenleri tespit edeceğiz. Arabamızı onlardan almayacağız, restoran zincirlerine gitmeyeceğiz. O arabayı alan namerttir, o restoranlara giden kördür. Bu halk artık tüketim gücünü kullanacak.”

“TEK TEK İLAN EDECEĞİM”

Boykot çağrısını sürdüren Özgür Özel, sürecin organize bir şekilde ilerleyeceğini belirtti:

“Bu markaları, bu kurumları tek tek ilan edeceğim. Yayında olmayan varsa, o medya grubuna ve ticari ortaklarına tüm malları için boykot geliyor. Herkese çağrımdır: Tüketimden gelen gücümüzü artık siyasete alet olanlara karşı kullanacağız.”

Özgür Özel’in bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, önümüzdeki günlerde boykot çağrısının somut bir listeye dönüşmesi bekleniyor. CHP’ye yakın seçmen gruplarının bu çağrıya nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/