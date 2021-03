CHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstedi

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi Meclis Araştırmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

”Sisal Şans A.Ş. faaliyetlerine başlar başlamaz şans oyunlarının internet üzerinden oynanabilmesi olanağını sağlayarak vatandaşları şans oyunları oynamaya teşvik etmeye başlamıştır. Bu amaçla Şirket tarafından işletilen internet sitesi üzerinden oynatılan eski ve yeni birçok oyunun her an, her yerden ulaşılabilir olması nedeniyle telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar adeta birer kumar makinesine dönüşmüştür.

Ayrıca, özelleştirmenin ardından Milli Piyango bayiliği, özellikle de seyyar Milli Piyango bayiliği yapan çok sayıda dar gelirli vatandaşımız ile aileleri mağdur olmuştur. Sözleşmede yaklaşık 15.000 piyango-şans oyunları ve 5.000 İddaa olmak üzere toplam 20.000 bayinin haklarının korunmasına yönelik bir şarta yer verilmemiş, özelleştirmenin ardından bayilerin prim oranları ve kâr marjı düşürülmüştür. Öte yandan Sisal Şans A.Ş. hasılat taahhüdünü gerçekleştiremediği gibi Milli Piyango bilet satışları da düşmüştür.

Milli Piyango’da doğru gitmeyen bir şeylerin olduğu açıktır. Milli Piyango ve şans oyunlarının TVF tarafından özel bir şirkete devredilmesiyle ilgili konuların tüm boyutlarıyla TBMM tarafından araştırılarak değerlendirilmesi amacıyla bugün TBMM’ye bir Araştırma Önergesi sunulmuştur. ”