ABDÜLLATİF ŞENER’İN OĞLUNA MÜEBBET HAPİS CEZASI!

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanığa ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: ANNEANNESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞTÜ

31 Temmuz 2024 tarihinde, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şener, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Şener’in psikolojik sorunları olduğu iddia edilse de, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ndeki değerlendirme sonucunda cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının bulunmadığı tespit edildi.

MAHKEME KARARI VE CEZA

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, savcı mütalaasında sanığın “üst soya karşı kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti şu kararları verdi:

Sanığa müebbet hapis cezası verildi. Ancak duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza ağırlaştırılmış müebbetten müebbete indirildi .

Ancak duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza . Ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi .

ise . Sanığın annesi Berrin Şener’e yönelik eylemiyle ilgili ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

AVUKATINDAN “ŞİZOFRENİ” SAVUNMASI GELDİ

Duruşmada Bedirhan Şener’in avukatları, müvekkillerinin şizofreni hastası olduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Ancak mahkeme, yapılan psikiyatri değerlendirmesi raporlarına dayanarak sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti ve bu talebi reddetti.

SONRAKİ SÜREÇTE NE OLACAK?

Kararın açıklanmasının ardından, sanık avukatlarının kararı istinaf mahkemesine taşıması bekleniyor. Eğer istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onaylarsa, Bedirhan Şener’in müebbet hapis cezası kesinleşecek. Ancak itiraz kabul edilirse dava yeniden görülebilir.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr