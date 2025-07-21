Mazlum Abdi’ye Suikast İddiası! Gerçek Ne?

PKK/YPG’nin üst düzey yöneticilerinden ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi’nin, yakın koruması tarafından suikasta uğradığı ve hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı. Sabah saatlerinde ortaya atılan bu iddia kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. Ancak şu ana kadar, konuya ilişkin resmi bir makamdan ya da güvenilir uluslararası ajanslardan herhangi bir doğrulama gelmedi.

Özellikle geçtiğimiz hafta Mazlum Abdi’nin Şam’da ABD’nin Suriye temsilcisi ve Esad yönetimiyle önemli görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor. Bu kritik diplomatik gelişmelerin hemen ardından çıkan suikast söylentileri, hem bölgedeki siyasi dengeyi hem de SDG içerisinde olası bir iç çekişmeyi gündeme getirdi. İddialara göre Abdi, yakın koruması tarafından hedef alındı; ancak örgüte yakın kaynaklar bu bilgiyi yalanladı ve Mazlum Abdi’nin görevinin başında olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak farklı platformlarda birçok spekülasyon yapılırken, yetkili makamlar ve uluslararası medya olayın doğruluğuna dair henüz net bir bilgi paylaşmadı. CNN Türk gibi bazı ulusal yayın organları, örgüt içinden aldıkları bilgilere dayanarak suikast iddiasını yalanladı. Bu nedenle, suikaste dair paylaşılan tüm haber ve sosyal medya paylaşımları şu aşamada doğrulanmamış iddialar olarak değerlendiriliyor.

Mazlum Abdi’ye yönelik bu suikast iddiası, bölgedeki diplomatik sürecin seyrini ve güvenlik dengelerini yakından ilgilendiriyor. Olayın doğruluğu resmi kaynaklar tarafından teyit edilmediği sürece, gelişmeler büyük bir dikkatle takip edilmeye devam ediyor.