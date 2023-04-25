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28 NİSAN’DA VİZYONA GİRECEK, ÖZCAN ALPER’İN ÖDÜLLÜ FİLMİ ‘KARANLIK GECE’NİN GALASI GERÇEKLEŞTİ!

28 NİSAN’DA VİZYONA GİRECEK, ÖZCAN ALPER’İN ÖDÜLLÜ FİLMİ ‘KARANLIK GECE’NİN GALASI GERÇEKLEŞTİ!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Nisan 2023 - 16:54

Özcan Alperin ödüllü son filmi Karanlık Gece’nin galası dün akşam (24 Nisan Pazartesi) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşti. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yapan, Antalya’da En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülleri’ni kazanan film 28 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

‘Karanlık Gece’nin dün akşam gerçekleşen galasına filmin yönetmeni Özcan Alper’le beraber oyuncularından Berkay AteşPınar DenizOzan Çelik, Ceylan Ertem, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadim Kabaali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuğluk katıldı. Filmin vizyonda seyirciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren ekip, gösterim sonrasında tebrikleri kabul etti. Menderes Samancılar, Kaan Yıldırım, Mahsun Kırmızıgül, Burak Deniz, Yurdaer Okur, Zeynep Günay Tan, Özge Özacar, Hatice Aslan, Esra Ruşan, Bora AkkaşGüven Murat Akpınar, Arda Anarat gibi ünlü isimler film ekibini galada yalnız bırakmadı.

 

Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan film, son olarak 27. Türkiye Almanya Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu (Berkay Ateş) ve Seyirci Ödülleri’yle dönmüştü.

Özcan Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu Murat Uyurkulak’la yazdığı film, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu’da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kollektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

Suç ve gerilim filmi olan ‘Karanlık Gece’nin başrollerini ise Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz ve Sibel Kekilli paylaşıyor. Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı filmin görüntü yönetmenliğini Y. Roy Imer üstleniyor.

Nar Film, BKM ve Baykuş Yapım’ın yapımcısı olduğu ‘Karanlık Gece’ Bir Film dağıtımıyla 28 Nisan’da vizyona girecek.

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28 NİSAN’DA VİZYONA GİRECEK, ÖZCAN ALPER’İN ÖDÜLLÜ FİLMİ ‘KARANLIK GECE’NİN GALASI GERÇEKLEŞTİ!
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