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Kısmetse Olur Cansel’in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi

Kısmetse Olur Cansel’in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Haziran 2023 - 12:07
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı izdivaç programında gelin adayı olan Cansel Çördük yurt dışında yaşıyor. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren eski yarışmacı müstehcen pozlarıyla da dikkat çekiyor. Cansel son olarak göğüs dekoltesi ve kasığına kadar uzana yırtmacıyla olay oldu.

Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 1

Kısmetse Olur adlı izdivaç programında gelin adayı olan Cansel Çördük o dönem Eser West ile yaşadığı aşk ve sonrasında Arda Turan ile mesajlarının ortaya çıkmasıyla oldukça popüler olmuştu.

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 2

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının başlamasıyla eski yarışmacılar tekrar gündem oldu.

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 3

Şimdilerde yurt dışında yaşayan Cansel Çördük müstehcen paylaşımları ve değişimiyle dikkat çekiyor.

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 4

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ
Yurt dışında şarkıcı olan Kısmetse Olur Cansel cesur kıyafetlerine bir yenisini ekledi

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 5

Kasığına kadar yırtmaç ve göğüslerinin yarısını açıkta bırakan dekoltesiyle dikkat çeken Cansel poz verirken zor anlar yaşadı.

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 6

Cansel Çördük’ün poz verirken yırtmaç kısmını çantasıyla kapamaya çalıştı.

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 7

Bu pozları görenler ise “Açılacak diye korkuyorsan giyme”, “Zaten çıplak gibisin neden zorlandın”, “Maalesef bu kıyafeti taşıyamamışsın”, “İç çamaşırı da mı giymedin?” tepkilerinde bulundu.

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 8

İşte o fotoğraf

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 9

Öte yandan Cansel Çördük’ün diğer cesur paylaşımları ise şu şekilde…

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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 10
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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 11
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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 12
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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 13
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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 14
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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 15
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Kısmetse Olur Cansel'in tarzı olay oldu! Tüm hatlarını ortaya serdi - Sayfa 16

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