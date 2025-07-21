Sakarya’da Orman Yangını: 2 Mahalle Tahliye Edildi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, hem vatandaşlarda büyük korkuya yol açtı hem de bölgede ciddi tahribata neden oldu. Yangın, Bozören ve Kozan mahalleleri arasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde ormanlık alanda başladı. Yoğun dumanların yükselmesi ve alevlerin hızla yayılması üzerine bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangının kontrol altına alınamaması sebebiyle kısa sürede Taşoluk ve Hacılar mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Vatandaşlar güvenli alanlara taşınırken, ekipler de yangının yayılmaması için büyük çaba harcadı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve çevre illerden destek ekipleri sevk edildi. Yangına 8 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahale edilirken, karadan ise arazözler, itfaiye araçları ve kamu kurumlarının desteğiyle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yangının çıktığı andan itibaren sahada ekiplere liderlik ederek gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Vali Doğan yaptığı açıklamada, “Yangın ilk olarak Hacılar köyünden başladı. Hızlı bir şekilde bölgeye ulaşıp, tüm imkanları seferber ettik. Yangının yayılma riskine karşılık Taşoluk ve Hacılar mahallelerini tedbiren boşalttık. Şu ana kadar can kaybı yok. Ekiplerimiz gece gündüz özveriyle mücadele ediyor” dedi.

Alevlerin Taşoluk Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte burada bulunan 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahallede yaşayanlar ve köy sakinleri de söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek verirken, birçok hayvan da güvenli bölgelere alındı. Köy tamamen boşaltılarak, olası risklerin önüne geçildi. Bölgedeki yangın, rüzgarın etkisiyle Bayat köyüne doğru ilerlerken, ekipler burada da gerekli önlemleri aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, jandarma ve yardım kuruluşları sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Doğan, yangının nasıl çıktığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirterek, “Önceliğimiz köylerimize ve vatandaşlarımıza zarar gelmeden yangını kontrol altına almak. Gerekli tüm adımları attık ve takviye kuvvetlerle müdahalemizi sürdürüyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi. Yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleriyle birlikte toplamda yüzlerce personel, onlarca araç ve hava unsuru görev yapıyor.

Yetkililer, vatandaşları sosyal medyada yer alan asılsız bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken, sadece resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Vali Doğan, yangın bölgesindeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ekiplerin fedakarca çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Bölgedeki yangınla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, soğutma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Orman yangınının, Sakarya’daki doğal yaşamı ve ekosistemi olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için tüm imkânların seferber edildiği bildirildi. Yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerin bölgede kalacağı belirtildi.