Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Palandöken zirvesi beyaza büründü

Palandöken zirvesi beyaza büründü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
04 Ekim 2023 - 13:58

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi’ne mevsimin ilk karı yağdı.

Palandöken Kayak Merkezi’nin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Erzurum’da dünden bu yana etkili olan sağanak yağmur, bugün sabah saatlerinde Palandöken Dağı’nda kara dönüştü.

aw045135-01.jpg

Erzurum-Tekman Karayolu’ndaki görüntüler ise tam bir kış havası yaşattı.

aw045135-02.jpg

Palandöken Kayak Merkezi’nde otel işletmecisi olan Ali Güney yılın ilk karının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Ülkemizin önde gelen kayak merkezlerinden birisinde yılın ilk karının sevincini bu sabah yaşadık. Umarız sezon hedeflediğimiz ve beklentileri karşılayacak boyutta olur. Biz sezona hazırız. Herkesi Erzurum’a ve Palandöken’e bekliyoruz” dedi.

aw045135-04.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu MEB’İ eleştirdi: ‘Milli’ olmaktan çıkmış durumdaKılıçdaroğlu MEB’İ eleştirdi: ‘Milli’ olmaktan çıkmış durumda
Yol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulunduYol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu
Kestane kabağından bereket fışkırıyorKestane kabağından bereket fışkırıyor
Saadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını gerçekleştirdiSaadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi
Canını tek bıçak darbesi aldıCanını tek bıçak darbesi aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika haberi… İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının organizatörü öldürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu MEB’İ eleştirdi: ‘Milli’ olmaktan çıkmış durumda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yol kenarında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fransa’nın ‘Başörtüsü’ kararına AK Parti’den tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kestane kabağından bereket fışkırıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa günün ilk yarısında geriledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Palandöken zirvesi beyaza büründü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1. Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canını tek bıçak darbesi aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Şahinler Çetesi’ne büyük operasyon! Örgütün lideri tutuklandı!Ekim 3, 2023-11:13 am
Borsa güne rekorla başladıEkim 3, 2023-10:26 am
LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!Ekim 3, 2023-9:29 am
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
Akbank’ta genel müdür değişti! KAP’a bildirildi…Ekim 2, 2023-10:53 am
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!Ekim 2, 2023-10:52 am
AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz!Ekim 2, 2023-10:49 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !