MasterChef’te 1. ve 2. eleme adayları belli oldu

MasterChef All Star yarışmasında yeni takımların ilk mücadelesi kıran kırana geçti. Mavi takım Alican, Kırmızı takım ise Barış kaptanlığında tezgah başına geçti. İlk takım oyunu sonunda kaybeden taraftan iki isim eleme potasına girdi.

TV8’de MasterChef heyecanı nefes kesiyor! Mavi ve kırmızı takımlar yeni kaptanlarla yeni bir haftaya başladı. İki aşamalı oyunun ilk etabında takımlar muhteşem bir performans sergiledi. Kazanan ise ikinci kez yemek için mutfakta yerini aldı.

MASTERCHEF’TE HANGİ TAKIM KAZANDI? (17 EKİM)

MasterChef All Star yarışmasında kırmızı ve mavi takım salı akşamı ilk dokunulmazlık mücadelesinde tabaklar çıkardı. Şefler takımlardan 50 dakikada Ege Bölgesi yemekleri istedi. Menüde yer alan yemekler şöyle:

Enginar dolması

Sıkıcık çorbası

Ege otlu börek

Asma yaprağında barbun

Çullama köfte

Sakız yahnisi

Lor tatlısı

Değerlendirme ardından kazanan başa baş mücadele sonunda kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için şeflerin karşısına geçti.

Mavi takım üyeleri dokunulmazlıkta brokoliden yaratıcı tabaklar çıkardı. Dilara, Sergen, Kıvanç ve Metin öne çıktı. Son ikiye ise Dilara ile Metin kaldı. Dokunulmazlık Metin’in oldu.