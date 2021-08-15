Bella Hadid’ten Hz.Ali Paylaşımı

Ünlü model Bella Hadid, Instagram’dan Zülfikar kılıçlı bir paylaşım yapan Hadid, Hz. Ali’nin bir sözüne yer vermesi gündem oldu.

Ünlü model Bella Hadid, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı Hz. Ali paylaşımı ile gündeme oturdu. Instagram’dan Zülfikar kılıçlı bir paylaşım yapan ünlü model, Hz. Ali’nin “Kalbinde sakladıkların gözlerinde belirir” sözüne yer verdi.

Hadid’in bu paylaşımı takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

TÜRKİYE’YE DESTEK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanındaki yangınlarla ilgili destek mesajları paylaşılırken, dünyaca ünlü model Bella Hadid’ten de Türkiye için bir paylaşım gelmişti.

Hadid, “Türkiye’yi çok seviyorum” notunu düştüğü kareyi sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Aman Tanrım, bu inanılmaz derecede üzücü. Türkiye toprağı ve varlıkları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum.”