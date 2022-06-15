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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! “Tek kelimeyle mükemmelsin”

Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! “Tek kelimeyle mükemmelsin”
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15 Haziran 2022 - 13:52

Güzel oyuncu Türkü Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine adından söz ettirmeye devam ediyor. En son Seni Çok Bekledim adlı diziyle ekranlarda olan güzel oyuncu, bir süredir dizi veya filmde yer almıyor. Sakin bir hayat sürdüren Türkü Turan, çıktığı tatilden pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinde Meryem karakterine hayat veren Türkü Turan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Güzel fiziğiyle verdiği bikinili pozlarıyla herkesi mest eden Turan’a binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 2

BİKİNİLİ TATİL POZLARI OLAY OLDU

Uzun bir süredir projelerde yer almayan Türkü Turan, tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 3

Marmaris’te tatil yapan güzel oyuncu, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Muhteşen fiziğiyle dikkat çeken Turan’a adeta beğeni yağdı.

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 4

Takipçilerinden bazıları cesur paylaşımın altına, “Sen nasıl bir şeysin” ve “Bu dünyadan olamazsın” gibisinden yorumlarda bulundu.

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 5

INSTAGRAM POZLARIYLA GÜNDEMDE

Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla her fırsatta nefes kesiyor. Sık sık öel hayatına yönelik paylaşımlarda bulunan Türkü Turan’ın paylaşımları dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları;

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 6

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 7

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 8

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 9

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 10

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 11

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 12

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 13

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 14

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 15

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Güzel oyuncu Türkü Turan bikinili pozlarıyla kasıp kavurdu! "Tek kelimeyle mükemmelsin" - Sayfa 16

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