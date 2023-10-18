Oyuncu Şebnem Dönmez’in annesi yaşamını yitirdi

72 yaşında vefat eden Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısıyla yıkılan usta oyuncu cenaze töreninde dostlarının desteğiyle ayakta durabildi. Başarılı oyuncu, annesinin vefatıyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.