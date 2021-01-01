HaberKonseyi

Ünlü Model Mercedes Morr Hayatını Kaybetti !

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ünlü Model Mercedes Morr Hayatını Kaybetti !
4 views
31 Ağustos 2021 - 15:16
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündem olan sosyal medya fenomeni ve model Mercedes Morr, ani bir ölümle sevenlerini üzdü. 

Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr’un 33 yaşında vefat ettiğini açıkladı.

Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

 

Haberglobal’in haberine göre Tory Lanez “Huzur içinde uyu Kraliçe” yazarak Morr’un fotoğrafını paylaştı.

 

Haberin yayılmasıyla birlikte birçok ünlü isim başsağlığı mesajı attı.
 

Morr’un Instagram’da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi vardı.

Takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.

 
 

 
 

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahsun Kırmızıgül’ün Oğlu Sosyetik Güzel ile YakalandıMahsun Kırmızıgül’ün Oğlu Sosyetik Güzel ile Yakalandı
Demet’ten Sonra İbrahim’de Yeni Aşka Yelken AçtıDemet’ten Sonra İbrahim’de Yeni Aşka Yelken Açtı
Sabancıların Düğünü Neden Ertelendi ?Sabancıların Düğünü Neden Ertelendi ?
Kütahya’da 5 Büyüklüğünde Deprem!Kütahya’da 5 Büyüklüğünde Deprem!
Sözlerine Üzerine Harekete GeçtilerSözlerine Üzerine Harekete Geçtiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tunç Soyer Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Duygusal Mektup Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahsun Kırmızıgül’ün Oğlu Sosyetik Güzel ile Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’de Aşılanma Oranı %40
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet’ten Sonra İbrahim’de Yeni Aşka Yelken Açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancıların Düğünü Neden Ertelendi ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü İsimler Yasta
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Damat | Tween Kendi E-Spor Ligini Kuruyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Model Mercedes Morr Hayatını Kaybetti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kütahya’da 5 Büyüklüğünde Deprem!
SON DAKİKA HABERLERİ
Duygusal Mektup Ortaya ÇıktıAğustos 31, 2021-4:42 pm
Mahsun Kırmızıgül’ün Oğlu Sosyetik Güzel ile YakalandıAğustos 31, 2021-4:36 pm
Demet’ten Sonra İbrahim’de Yeni Aşka Yelken AçtıAğustos 31, 2021-4:19 pm
Sabancıların Düğünü Neden Ertelendi ?Ağustos 31, 2021-4:12 pm
Ünlü Model Mercedes Morr Hayatını Kaybetti !Ağustos 31, 2021-3:16 pm
Kütahya’da 5 Büyüklüğünde Deprem!Ağustos 31, 2021-2:22 pm
Sözlerine Üzerine Harekete GeçtilerAğustos 31, 2021-1:46 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.