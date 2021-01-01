Ünlü Model Mercedes Morr Hayatını Kaybetti !

Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündem olan sosyal medya fenomeni ve model Mercedes Morr, ani bir ölümle sevenlerini üzdü. Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr’un 33 yaşında vefat ettiğini açıkladı.Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Haberglobal’in haberine göre Tory Lanez “Huzur içinde uyu Kraliçe” yazarak Morr’un fotoğrafını paylaştı. Haberin yayılmasıyla birlikte birçok ünlü isim başsağlığı mesajı attı. Morr’un Instagram’da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi vardı.Takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.