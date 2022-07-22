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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü

MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü
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22 Temmuz 2022 - 16:09

MasterChef Türkiye 2022’nin elemelerine katılan Dilara Kavadar, güzelliği ve sempatikliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısına simasıyla tanıdık gelen Dilara Kavadar hakkında sosyal medyada yorumlar yapıldı. Kavadar meğerse daha önce ekranlarda gördüğümüz isimler arasında yer alıyormuş.

MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 1

MasterChef Türkiye 2022’nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme geldi.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 2

Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar’ın meğerse yıllar önce daha küçükken Türkiye’de reyting rekorları kıran bir dizide oynadığı ortaya çıktı.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 3

MASTERCHEF YARIŞMASIYLA GÜNDEME GELDİ

MasterChef Türkiye 2022’nin yeni sezon bölümlerine katılan Dilara Kavadar, girdiği ilk elemeyi başarıyla geçen isimler arasında yer aldı.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 4

MasterChef Türkiye’nin ikinci elemelerine dün akşam katılan ve balığı şeflerin istediği gibi pişiremeyen Dilara Kavadar yarışmadan elendi.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 5

MEĞERSE ODA ÜNLÜYMÜŞ!

Fakat Dilara Kavadar yarışmadan elenmesine rağmen başka bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar’ın yıllar önce reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 6

Yıllar sonra bile hafızalardaki yerini koruyan Dilara Kavadar, 2006 ile 2009 yılları arasında Türkiye’de izlenme rekorları kıran Binbir Gece dizisinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’le birlikte oynadı.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 7

Kavadar dizide Halit Ergenç’in oynadığı Onur karakterinin eski bir ilişkisinden doğan kızı Liliput adıyla anılan Nilüfer karakterini canlandırdı.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 8

İşte Kavadar’ın diziden görüntüleri…

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 9
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 10
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 11

SOSYAL MEDYA POZLARIYLA MEST ETTİ

Ünlü olmasının yanı sıra Dilara Kavadar sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştığı pozlarla da gündeme geliyor.

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 12

İşte Dilara Kavadar’ın dikkat çeken o pozları;

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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 13
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 14
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 15
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 16
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 17
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 18
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 19
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 20
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 21
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MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü - Sayfa 22

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