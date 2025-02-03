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AYŞE BARIM OLAYINDA ŞOK YAZIŞMALAR! “O YAPIMCIYA OYUNCU VERMEYİN” DİYE UYARILDILAR

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AYŞE BARIM OLAYINDA ŞOK YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI! “O YAPIMCIYA OYUNCU VERMEYİN” DİYE UYARILDI

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme iddialarıyla gündemde yeniden başladı. Barım’ın da dahil olduğu 21 ayrı şirket ve kişi hakkında Rekabet Kurulu tarafından geliştirilen ön raporda, menajerlerin, minimum yüzde 20 komisyon üyelerini kabul etmeyen üretim modellerini boykot etmeye yönelik yazışmalarına dikkat çekildi.

Ayşe Barım olayında yeni yazışmalar ortaya çıktı! "O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin" - Sayfa 6

MENAJERLERDEN YAPIMCILARA GÖZDAĞI

Yeni ortaya çıkan yazışmalarda, Ayşe Barım ve diğer menajerlerin, belirlenen komisyon oranlarına uymayan yapımcılara karşı birlikte hareket ettikleri görülüyor. Yapımcıları boykot etmeye karar veren menajerler, bu konuda birbirleriyle attıkları maillerde ve WhatsApp gruplarında işbirliği yaptılar.

REKABET KURULU RAPORUNDA BOYKOT TESPİTİ

Rekabet Kurulu’nun raporunda, ürün faaliyeti gösteren bir inşaat şirketi boykot edilmeye yönelik yapılan eylemler “rekabet rejimi” olarak değerlendirilmiş ve bu durum 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine aykırı olarak nitelendirilmiştir.

Ayşe Barım olayında yeni yazışmalar ortaya çıktı! "O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin" - Sayfa 5

YAZIŞMALARDA ŞOK İFADELER

Menajerlerin, söz konusu yapım aşamasında oyuncu vermemek için ortak bir tavır sergilemek ve bu noktaya sadece yapımcıya değil, aynı zamanda kanallara da gönderdikleri belirlenmiş. Yapılan bu uyumlu hareketlerin sonucu haksız rekabet yaratıldığı vurgulanıyor.

Ayşe Barım ve diğer menajerler hakkında soruşturma devam ederken, sektördeki tekelci yaklaşımlar ve haksız rekabet tartışmaları da devam ediyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

AYŞE BARIM OLAYINDA ŞOK YAZIŞMALAR! “O YAPIMCIYA OYUNCU VERMEYİN” DİYE UYARILDILAR
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