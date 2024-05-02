Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

2019 ‘da Serdar Ortaç ile olan evliliğini bitiren İrlandalı model Chloe Loughnan sosyal medya paylaşımları ve özel yaşantısıyla sık sık gündem oluyor.
Ünlü model bu defa Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündeme geldi.
İtalya’da tatil yapan ünlü model beyaz bikinili pozlarını paylaştı.
Chloe Loughnan, geçtiğimiz senelerde Serdar Ortaç’tan ayrıldıktan sonra mimar Ferguson Hennesy ile aşk yaşamaya başlayan Loughnan geçen yaz sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.
İtalya’da tatil yapan çift sık sık pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Chloe, Amalfi’de manzara karşısında beyaz bikinisiyle verdiği pozları “Alkol burada farklı vuruyor” notuyla paylaştı.
Bu paylaşımın ardından bir fotoğraf daha paylaşan ünlü model mavi elbiseli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
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