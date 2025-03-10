ŞAKİR PAŞA AİLESİ’NİN YENİ BÖLÜMÜ GECEYE DAMGA VURDU!

Now TV’nin en çok konuşulan dizilerinden “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, geçtiğimiz haftalarda tüm bölümlerinin yayından kaldırılmasıyla gündeme gelmişti. Ancak dizinin merakla beklenen yeni bölümü dün akşam ekranlara geldi ve yine geceye damga vurmayı başardı.

İSMET HANIM’IN ANİESİ’YE SERT SÖZLERİ DİZİYE DAMGA VURDU

Yeni bölümde İsmet Hanım ile gelini Aniesi arasında geçen gerilim dolu diyalog, izleyenleri ekrana kilitledi. Şakir ile Cevat’ın eşi Aniesi’nin yasak aşk yaşadığı söylentilerine inanamayan İsmet Hanım, gerçekleri öğrendiğinde sert bir yüzleşmeye imza attı.

Odasında geliniyle konuşan İsmet Hanım, şu sözleriyle sosyal medyada gündem oldu:

“Ben aptal değilim. Bu evdeki hiç kimse aptal değil. Herkes senin ne yapmaya çalıştığının farkında. Cevat da anlayacak, çok yakında.”

“ZEVK GÜNAHLARI BİRLİKTE İŞLENİR, BEDELİNİ KADINLAR ÖDER”

Dizinin izleyicileri arasında en çok konuşulan sahne ise İsmet Hanım’ın çarpıcı ve sert uyarısı oldu:

“Zevk günahları birlikte işlenir, bedelini yalnızca kadınlar öder. Sonunda sen mahvolursun, o değil.”

Bu sözler, Twitter, Instagram ve TikTok başta olmak üzere sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı, “Bölümün en güçlü repliği” olarak yorumlandı.

ROZALİ’DEN ŞOK HAMLE: ŞAKİR PAŞA’YI REZİL ETME KARARI

Dizide bir diğer dikkat çeken gelişme ise Rozali’nin, Şakir Paşa’yı ailesinin önünde rezil etme kararı oldu. Rozali’nin bu planı, gelecek bölümler için heyecanı artırırken, dizinin takipçileri arasında “Şakir Paşa için yolun sonu mu geliyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

BÖLÜMDE ÖNE ÇIKANLAR

Aniesi’nin gizli planları ve Cevat’la yaşadığı yasak ilişki söylentileri büyüyor.

ve söylentileri büyüyor. İsmet Hanım’ın ailedeki otoritesi ve güçlü duruşu dikkat çekiyor.

ve dikkat çekiyor. Rozali’nin intikam planı gelecek bölümlerde diziyi bambaşka bir noktaya taşıyacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özellikle İsmet Hanım’ın “Zevk günahları birlikte işlenir, bedelini yalnızca kadınlar öder.” sözleri, gece boyunca “trend topic” listelerine girdi. Kullanıcılar, “Bölümün en anlamlı cümlesi”, “Gerçek hayatın özeti”, “İşte gerçek kadın sesi” gibi yorumlar yaptı.

GELECEK BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünde aile içi skandalların nasıl gelişeceği ve Rozali’nin planının nasıl sonuçlanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com