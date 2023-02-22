Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Meral Akşener’den iktidara ‘sığınmacı’ çağrısı! “Sorunu çözmeye hazırım”

Meral Akşener’den iktidara ‘sığınmacı’ çağrısı! “Sorunu çözmeye hazırım”
3 views
22 Şubat 2023 - 16:12
İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye’nin yüreğini dağlayan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Erdoğan’ın ‘kader planı’ sözlerine tepki gösteren Akşener “AK Parti iktidarında kimse sorumluluk almıyor, Allah’ın bir kulu bile istifa etmiyor, yazıklar olsun!” diyerek sitem etti. Akşener öte yandan sığınmacı meselesine dikkat çekti ve “İktidarı sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye ve diplomatik görüşmeleri başlatmaya derhal davet ediyorum” dedi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremzedelerin en çok gittiği illerden Mersin için korkutan uyarı! ‘6 ve üzeri depremde…’Depremzedelerin en çok gittiği illerden Mersin için korkutan uyarı! ‘6 ve üzeri depremde…’
Kandilli’den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldiKandilli’den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi
Hande Doğandemir kira fiyatlarına isyan ettiHande Doğandemir kira fiyatlarına isyan etti
Bergüzar Korel, normalleşenlere tepki gösterdiBergüzar Korel, normalleşenlere tepki gösterdi
Deprem bölgesinde devam edecek inşaatlar için kritik uyarı: Teknik ekipte jeofizik mühendisleri de olsunDeprem bölgesinde devam edecek inşaatlar için kritik uyarı: Teknik ekipte jeofizik mühendisleri de olsun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’ün işaret ettiği o ilde korkutan deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Depremzede çiftçilerle ilgili flaş karar! Bir yıl boyunca ertelendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’den iktidara ‘sığınmacı’ çağrısı! “Sorunu çözmeye hazırım”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da şok iddia! Depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Depremzedelerin en çok gittiği illerden Mersin için korkutan uyarı! ‘6 ve üzeri depremde…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kandilli’den İstanbul depremi için tarih ve büyüklük açıklaması geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EYT’nin Meclis’e geleceği tarih belli oldu! Milyonları ilgilendiren haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor 2023 kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem Malatya’yı da vurdu! Binlerce bina yıkılırken, TOKİ binaları hasar almadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pelin Akil: İstanbul depremini düşünmekten uyuyamıyorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Depremzede çiftçilerle ilgili flaş karar! Bir yıl boyunca ertelendi…Şubat 22, 2023-4:19 pm
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akyüz’den çarpıcı tespitler! ‘5 farklı fay parçası kırıldı’Şubat 15, 2023-10:04 am
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı: Yapılması gerekenler…Şubat 15, 2023-10:00 am
Tüm TV kanalları ortak yayında…Şubat 15, 2023-9:54 am
Çadır kentlerin acil ihtiyaçları ve sorunlarıŞubat 15, 2023-9:50 am
Depremzedelerin ortak bir sorusu var: Şimdi bize ne olacakŞubat 13, 2023-11:04 am
Oğuzhan Uğur ifade vermek için adliyeye geldiŞubat 13, 2023-11:00 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !