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CHP’li vekilden gündem yaratacak ‘seçim’ iddiası: Jandarmaya sözlü talimat verildi

CHP’li vekilden gündem yaratacak ‘seçim’ iddiası: Jandarmaya sözlü talimat verildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2023 - 16:07
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi talimatı verildiği yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Bakan, “Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi; ‘Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın’ diyor. Hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz” dedi.

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