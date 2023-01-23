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Irak’ta Merkez Bankası başkanı değişti, dolar çakıldı

Irak’ta Merkez Bankası başkanı değişti, dolar çakıldı
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23 Ocak 2023 - 19:08
Irak’ta Merkez Bankası Başkanlığı’na Ali Muhsin Allavi’nin vekaleten atanmasıyla birlikte yükselen döviz kurunda düşüş yaşandı.

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