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Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar

Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar
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06 Mayıs 2022 - 9:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 698 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçen hafta 66 milyar 96 milyon dolar olan rezervler, 29 Nisan ile sona eren haftada 65 milyar 398 milyon dolara geriledi. TCMB altın rezervleri 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 466 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 916 milyon dolarken 106 milyar 864 milyon dolar oldu.

Net rezervler azaldı

Aynı dönemde TCMB’nin net uluslararası rezervleri 155 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçen hafta 17 milyar 165 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 29 Nisan ile sona eren haftada 17 milyar 10 milyon dolara geldi.

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