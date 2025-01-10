MARMARA DENİZİ’NDE 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

10 Ocak 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, sarsıntı yerel halk arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı.

DEPREMİN DETAYLARI

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3.4, derinliğinin ise 5.9 kilometre olduğu belirtildi. Deprem, saat 12:24’te Marmara Denizi’nde meydana geldi. AFAD ise depremin merkez üssünü İstanbul Büyükçekmece açıkları olarak açıklarken, büyüklüğünü 3.3 ve derinliğini 6.83 kilometre olarak duyurdu.

İSTANBUL’DA HİSSEDİLDİ

Deprem, İstanbul’un bazı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi. Özellikle Büyükçekmece ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, kısa süreli bir panik yaşadı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Depremin ardından AFAD ve diğer yetkili kurumlar, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, resmi kaynaklardan gelecek bilgilere itibar edilmesi gerektiğini ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı dikkatli olunmasını önerdi.

DEPREM GERÇEĞİ VE HAZIRLIK

Uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresindeki aktif fay hatlarının depremlere neden olabileceğini belirterek, bu tür küçük sarsıntıların olası büyük depremlerin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle deprem hazırlıklarının sürekli güncel tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Vatandaşlara, bireysel ve aile bazında deprem hazırlık planları yapmaları, binalarının dayanıklılığını kontrol ettirmeleri ve olası bir afet anında ne yapacaklarına dair bilgi sahibi olmaları öneriliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr