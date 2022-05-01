365 GÜN FİLMİNİN YAKIŞIKLISI MICHAELA ASTRO HAYRANI ÇIKTI

Dünyaca ünlü starlar ödüllü astrolog Michaela Astro’nun kapısını aşındırmaya devam ediyor. Bunun son örneği “365 Gün” filmiyle kadınların gönlünde taht kuran Michele Morrone oldu. Yakışıklılığı ile son yılların en beğenilen isimlerinden biri olan Morrone, yakın arkadaşı Can Yaman’ı araya koyarak Michaela Astro’dan randevu aldı.

Yakışıklı aktör, Michaela Astro ile önceki gün internet üzerinden görüntülü olarak görüştü. Kısa süre önce sevgilisinden ayrıldığı için kalbi kırık olan Morrone, aşk hayatı ile ilgili danıştığı Michaela Astro’ya hayran kaldı. Astro’nun methini İtalya’da tanışıp dost olduğu Can Yaman’dan duyan Morrone, bundan böyle sık sık Michaela’dan destek alacağını söyledi. Bilindiği gibi Donald Trump ve bir çok Hollywood yıldızı ile enerji çalışmaları yapan Michaela, Can Yaman’la da sık sık bir araya geliyordu.

Michaela Astro’nun aşk ve iş hayatı ile ilgili ön görülerini büyük bir dikkatle dinlediğini ve gelecek planlarını buna göre yapacağını söyleyen Morrene, çok mutlu oldu. Yakışıklı aktör, kısa bir süre içinde İstanbul’a gelerek Michaela Astro’yu ofisinde ziyaret edip yüz yüze görüşmek istediğini de belirtti.