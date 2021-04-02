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Uzun Covid En Çok Kimleri Etkiliyor

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Uzun Covid En Çok Kimleri Etkiliyor
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02 Nisan 2021 - 10:44
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 Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan çalışmada 2020 yılının Nisan ayından 2021 yılı Mart ayına kadar test sonucu pozitif çıkan 21 bin 622 kişi incelenirken bu kişilerin yüzde 13,7’sinde en az 12 hafta boyunca ‘uzun Covid’ semptomları tespit edildiği bildirildi.

Birleşik Krallık’ta yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, corona virüs ile enfekte olan her yedi kişiden birinin en az 12 hafta boyunca semptom göstermeye devam ettiği açıklandı.

Uzun Covid ile ilgili en kapsamlı araştırma olarak açıklanan çalışmada Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, 2020 yılının Nisan ayından 2021 yılı Mart ayına kadar test sonucu pozitif çıkan 21 bin 622 kişiyi inceledi. Çıkan sonuçta kişilerin yüzde 13,7’sinin en az 12 hafta boyunca süren semptomlara sahip olduğu tespit edildi.

KADINLAR DAHA FAZLA UZUN COVİD GEÇİRİYOR

Kadınların erkeklere göre daha fazla uzun Covid geçirdiği bildirilirken, araştırmada kadınların yüzde 14,7, erkeklerin ise yüzde 12,7 uzun Covid semptomu gösterdiğinin tespit edildiği açıklandı.

AFP’nin haberine göre, çalışma insanların kendilerinin bildirdiği semptomlarına dayanırken içlerinde listesi yorgunluk, kas ağrısı ve konsantrasyon güçlüğünün yanı sıra tat ve koku kaybı olan 13 semptomu geçiren kişilere “uzun Covid” teşhisi yapıldığı bildirildi.

EN ÇOK ETKİLENEN 35-49 YAŞ GRUBU

Çalışmada ayrıca yaş grupları da incelenirken, en çok 35-49 yaş arasındaki kişilerin uzun Covid geçirdiği, incelenen kişilerde bu yaş grubundaki kişilerin yüzde 25,6’sının beş hafta boyunca semptom gösterdiği belirtildi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, Sağlık Analizi ve Yaşam Olayları Başkanı Ben Humberstone, açıklanan yeni verilerin ilk analiz olduğunu ve veri doğruluğunun ve kalitesinin zamanla değişeceğini söyledi. Humberstone, “Uzun Covid henüz tam olarak anlaşılmamış bir fenomendir” ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile mücadelede aşılamaya ilk başlayan ülke olan İngiltere’de, aşılama miktarı arttıkça vakıa ve can kaybında büyük düşüşler yaşandı.
Bununla birlikte bu güne kadar Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere, Covid 19 nedeniyle yaklaşık 127 bin can kaybı ve 4 milyon 350 bin vaka bildirdi.

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