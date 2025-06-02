ESKİ ÇATALCA MÜFTÜSÜ’NÜN TAYİNİ İPTAL EDİLDİ

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatına yönelik tepki çeken ifadeleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun Kocaeli’ye yapılan tayini iptal edildi. Mehmetalioğlu, yeni görev yerinin İstanbul İl Vaizliği olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR SONRASI TAYİN EDİLMİŞTİ

Volkan Konak’ın vefatı üzerine sosyal medyada “Sahnede gebermiş” şeklindeki ifadesiyle kamuoyunun tepkisini çeken Mehmetalioğlu, ardından kendisini eleştiren CHP lideri Özgür Özel’i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu gelişmeler üzerine harekete geçerek Mehmetalioğlu’nu Kocaeli’ye vaiz olarak atamış ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

KOCAELİ TAYİNİNE “SAVAŞ” BENZETMESİ YAPMIŞTI

Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada Kocaeli’ye tayin edilmesini “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz. Elhamdülillah.” sözleriyle değerlendirmişti. “Rabbim bu tayine izin verdiyse, daha büyük hayırlar gelecek demektir” ifadelerini de paylaşmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’E “TOKAT” GÖNDERMESİ YAPTI

Tartışmaları daha da büyüten Mehmetalioğlu, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik sosyal medya üzerinden “tokat” göndermesi yaptığı paylaşımıyla tepkileri artırdı. Özel’e yönelik tehditkâr ifadeler kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı.

“DİYANET ÖZEL’E ŞAKA YAPMIŞ” DİYEREK DUYURDU

Tayin kararının iptal edildiğini ve İstanbul İl Vaizi olarak görevlendirildiğini açıklayan Mehmetalioğlu, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Diyanet Özel’e şaka yapmış. Kocaeli’ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl Vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul’un tüm camileri görev alanım. Tabii idare mahkemesinin vereceği karara kadar… Daha doğrusu Rabbimin vereceği karara kadar.”

Mehmetalioğlu ayrıca 3 Temmuz’da yeni bir karar açıklanacağını belirterek, bu kararın “Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği, genel müdürlük ya da yurtdışı müşavirliği” olabileceğini ima etti.