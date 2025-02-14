MANSUR YAVAŞ’TAN TÜSİAD’A DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)’ın yaptığı açıklamalara hükümet kanadından gelen sert tepkilere karşı çıkarak, TÜSİAD’a tam destek verdi. Yavaş, yaptığı açıklamada demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün önemli olduğunu vurguladı ve TÜSİAD’ın görüşlerini ifade etmesinin doğal bir hak olduğunu belirtti.

TÜSİAD’IN AÇIKLAMALARI VE İKTİDARIN SERT YANITI

TÜSİAD Genel Kurulu’nda Ömer Aras, görevden alınan yerel yöneticiler ve atanan yeni isimler üzerinden yaptığı eleştirilerle dikkat çekmişti. Aras, demokratik temellerin zedelendiğini ve çöken sistemin neden olduğu felaketleri vurgularken, Kartalkaya’daki 78 can kaybı örneğini göstererek yönetimsel denetimsizlik üzerine değerlendirmeler yapmıştı. Bu açıklamalar sonrasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gibi hükümet yetkililerinden sert eleştiriler geldi.

MANSUR YAVAŞ’IN TÜSİAD’A SAHİP ÇIKAN PAYLAŞIMI

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de her bireyin fikirlerini özgürce ifade etmesinin en doğal hak olduğunu belirtti ve TÜSİAD gibi ülkenin ekonomisine katkı sağlayan önemli kuruluşların da görüş bildirme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Yavaş, “Demokratik bir toplumda sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini açıklaması, toplumun gelişimi için kritik bir adımdır” diyerek, TÜSİAD’ın açıklamalarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Yavaş ayrıca, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına dair vurgular yaparak, her türlü baskıdan uzak bir yargı sisteminin gerekliliğini dile getirdi. Demokratik değerlerin korunması için tüm toplumun, ifade özgürlüğünü ve yargının bağımsızlığını savunması gerektiğini ifade etti.

SİVİL TOPLUMUN ROLÜ VE DEMOKRASİ

Yavaş’ın açıklamaları, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü hakkındaki önemli tartışmaları yeniden alevlendirdi. İfade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı, Türkiye’deki demokratik yapının temelleri olarak görülmektedir ve Yavaş, sivil toplumun sesinin duyulmasının önemini tekrar vurguladı.

SONUÇ: DEMOKRASİ İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETME ZAMANI

Mansur Yavaş’ın açıklamaları, Türkiye’de demokratik değerlerin korunmasının ve sivil toplumun güçlendirilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. TÜSİAD’a sahip çıkmak, demokrasiyi savunmak ve ifade özgürlüğünü desteklemek, toplumun huzuru ve gelişimi için kritik bir adımdır. Türkiye’deki tüm tarafların, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler konusunda ortak hareket etmesi gerektiği Yavaş’ın açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr