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Türk bayrağına çirkin saldırı! Yaptığı yanına kalmadı

Türk bayrağına çirkin saldırı! Yaptığı yanına kalmadı
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05 Ocak 2022 - 9:30

Türk bayrağına çirkin saldırı! Yaptığı yanına kalmadı

Türk bayrağına çirkin saldırı! Yaptığı yanına kalmadı - Son Dakika Flaş Haberler

Karabük’te bir iş yerine asılı Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının bayrağı indirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine asılı Türk bayrağını gören bir bereli ve maskeli bir kadın aşağıya doğru çekerek indirmeye çalıştı. Bayrağı indirmekte başarısız olan kadın olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemenin ardından Türk bayrağını indirmeye çalışan kişinin Ş.U. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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