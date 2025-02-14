TÜSİAD’A SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlattı. TÜSİAD’ın genel kurul toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle açılan soruşturma, iş dünyası ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

ORHAN TURAN’IN AÇIKLAMALARI NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Orhan Turan, TÜSİAD’ın 13 Şubat 2025’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Türkiye’nin ekonomik ve hukuki gidişatına dair önemli eleştirilerde bulundu. Konuşmasında özellikle, yargının bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve demokratik süreçlerle ilgili endişelere dikkat çeken Turan, bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak yargıya müdahale edildiğini öne sürdü.

Bu açıklamalar, kısa sürede büyük tepki çekti. Hükümet kanadı, TÜSİAD’ın açıklamalarının yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiği ve gerçeğe aykırı bilgi yaydığı gerekçesiyle tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu açıklamalar üzerine harekete geçerek Orhan Turan hakkında resen soruşturma başlattı.

HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ GELDİ

TÜSİAD’ın açıklamalarına karşı hükümet yetkililerinden art arda tepkiler geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Türkiye, demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir.”

Ekonomi yönetimi de TÜSİAD’ın bu açıklamalarının piyasalarda güvensizlik yaratabileceğini ve iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri zedeleyebileceğini belirtti.

İŞ DÜNYASI VE MUHALEFETTEN DESTEK AÇIKLAMALARI

TÜSİAD’ın eleştirileri ve sonrasında başlatılan soruşturma, iş dünyasında ve muhalefet cephesinde büyük yankı uyandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD’ın eleştirilerine destek vererek, şu açıklamada bulundu:

“TÜSİAD, ülkemizin geleceğini düşünerek haklı uyarılarda bulunuyor. Ekonomik istikrar ve demokratik hukuk devleti ilkeleri için yapılan bu açıklamalar, dikkate alınmalıdır.”

Özel’in yanı sıra, İYİ Parti ve DEVA Partisi gibi muhalefet partileri de TÜSİAD’a desteklerini dile getirdi.

İŞ DÜNYASINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

TÜSİAD’a yönelik başlatılan bu soruşturma, sivil toplum kuruluşlarının ifade özgürlüğü sınırları ve iş dünyasının hükümetle ilişkileri konusunda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bazı iş insanları, TÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik ve hukuki gelişimine dair fikirlerini dile getirmesinin doğal olduğunu ve bu tür açıklamaların cezai yaptırımlarla karşılaşmaması gerektiğini savundu.

Ancak bazı çevreler, TÜSİAD’ın siyasi bir çizgiye kaydığını ve ekonomi ile hukuk alanındaki eleştirilerini objektiflikten uzak şekilde dile getirdiğini öne sürdü.

GELECEK SÜREÇTE NELER OLACAK?

Başlatılan soruşturma kapsamında Orhan Turan’ın ifadeye çağrılıp çağrılmayacağı merak konusu. Hukukçular, bu soruşturmanın nasıl sonuçlanacağının Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve iş dünyasının bağımsızlığı açısından kritik bir örnek olacağını belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde:

Savcılığın soruşturma süreci nasıl ilerleyecek?

TÜSİAD’dan yeni bir açıklama gelecek mi?

İş dünyası ve siyasi partiler nasıl bir tutum sergileyecek?

Bu soruların yanıtları, Türkiye’de iş dünyasının ve ifade özgürlüğünün geleceği açısından belirleyici olacak.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr