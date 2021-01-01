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Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi
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05 Ocak 2022 - 15:59

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ren, yılbaşı gecesi transparan kıyafetiyle verdiği pozu 15 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 1

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Alexis Ren, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 2

Ünlü model, birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 3

Ünlü model son olarak Yılbaşı gecesi transparan elbisesiyle poz verdi. İçine siyah tanga giyen model, verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 4

15 milyon takipçisi bulunan ünlü model, kısa sürede 350 bin beğeni aldı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 5

İşte o pozlar:

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 6
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 7
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 8
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 9
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 10
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 11
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 12
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 13
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 14
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 15
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi - Sayfa 16
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