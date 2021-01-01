Dünyaca ünlü model Alexis Ren, yine çok cesur! Transparan elbisesinin altından tangasını gösterdi
Dünyaca ünlü model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ren, yılbaşı gecesi transparan kıyafetiyle verdiği pozu 15 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Alexis Ren, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Ünlü model, birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Ünlü model son olarak Yılbaşı gecesi transparan elbisesiyle poz verdi. İçine siyah tanga giyen model, verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
15 milyon takipçisi bulunan ünlü model, kısa sürede 350 bin beğeni aldı.
İşte o pozlar: