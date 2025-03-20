MANSUR YAVAŞ’TAN İMAMOĞLU’NA DESTEK AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından programını yarıda keserek Türkiye’ye döndü. Tayvan’da katıldığı uluslararası bir fuarı terk eden Yavaş, Türk Hava Yolları ile İstanbul’a geldi ve İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YAVAŞ’TAN ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI

Yavaş, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, “Yargı siyasallaştı” ifadesini kullandı ve ön seçimle ilgili kararını duyurdu. “23 Mart’ta güçlü bir şekilde tepkimizi göstereceğiz” diyerek İmamoğlu’na destek vereceğini belirtti.

Yavaş, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı için ön seçimde aday olup olmayacağı ile ilgili konuştu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede bu konuyu da gündeme getireceğini açıkladı.

DİLEK İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Mansur Yavaş, İstanbul’a gelmeden önce İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yavaş, “İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak amacıyla bu ziyaretin önemli olduğunu” vurguladı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “yolsuzluk” gibi suçlamalar yöneltilmişti. İmamoğlu’nun, İmamoğlu İnşaat şirketine el konulması da gündemdeki diğer önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

İstanbul’da yaşanan bu olay, sadece siyasi partilerde değil, tüm Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Yavaş’ın, İmamoğlu’na destek verme kararı, siyasi çatışmaların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net