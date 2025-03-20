İSMAİL SAYMAZ’DAN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Gazeteci İsmail Saymaz, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Saymaz, gözaltına alındığına ilişkin iddialara avukatı aracılığıyla açıklamada bulunarak tepkisini dile getirdi.

İSMAYİL SAYMAZ’IN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz’a yönelik birkaç suçlama yöneltildi. Saymaz, Osman Kavala ile bağlantısı olduğu, Gezi Parkı olaylarına dair kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı ve toplumu sokağa dökme amacıyla hareket ettiği iddialarıyla suçlanıyor. Ancak, Saymaz bu suçlamaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

“HAKSIZLIĞIN KARŞISINDAYIM” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Saymaz, avukatı Aslı Kazan aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Osman Kavala ile gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı. Kavala’nın internet sitesi ve televizyon kurma girişimi hakkında hiçbir bilgim yoktur.”

“Can Atalay’ı, Gezi Parkı öncesi ve sonrasında toplumsal gelişmelerle ilgili davalarda tanıdım. Görüşmelerimiz yalnızca bu sebeple gerçekleşti.”

“Çiğdem Mater ile sosyal çevremiz aracılığıyla tanıştım ve Mücella Yapıcı’yı da haber kaynağı olarak aradım.”

Saymaz, ayrıca Gezi Parkı eylemlerini objektif bir şekilde aktardığını ve provokasyon yapmadığını vurguladı.

SUSMAK YERİNE SESİNİ YÜKSELTECEĞİM

Saymaz, yaptığı açıklamada “Gazetecilik çabam engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” diyerek siyasi baskılara karşı durduğunu belirtti. Ayrıca, Gezi Parkı olaylarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve suçlamaların iftira olduğunu ifade etti.

Saymaz, “Bu topraklarda ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkes sesini yükseltmeli” diyerek milletin ve yargının adaletin sağlanması konusunda hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İSMAYİL SAYMAZ’IN SUÇLAMALARA YANITI

Saymaz, 12 yıl boyunca Gezi Parkı eylemleriyle ilgili suçlanmadığını ve yargının konuya adil yaklaşması gerektiğini belirtti. Ayrıca, gözaltına alındığı için ülke dışındaki itibarına zarar verildiğini ve yalan suçlamalarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

YARGIYA ÇAĞRI

İsmail Saymaz, açıklamalarında Türk yargısına da seslenerek, “Yüce Türk Yargısı sessiz kalmamalıdır. Adaletin sağlanması için gereken adımlar atılmalıdır.” diyerek haksızlıklara karşı durulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net