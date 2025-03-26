MEB’DEN FLAŞ TALİMAT: GREVE GİDEN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ İSTENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda öğrencilerin yanında yer alan öğretmenlere dair kritik bir adım attı. Eğitim-Sen’in iş bırakma kararı sonrası, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün özel ve devlet okullarına gönderdiği mesajla, derse girmeyen öğretmenlerin isimleri istendi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN OKUL MÜDÜRLERİNE TALİMAT

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okul müdürlerine gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli müdürlerimiz. Bugün bir sendikanın malum gündemi protesto amacıyla ders bırakma eylemi yapacağı ile ilgili bilgiler gelmektedir. Okullarımızda eyleme katılan öğretmen ve personel sayılarını saat 12.00’ye kadar bana özelden bildirmenizi istirham ediyorum.”

Mesajın, resmi yazı formatında değil, WhatsApp üzerinden iletilmiş olması da ayrıca tepkilere yol açtı.

EĞİTİM-SEN: ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ

Eğitim-Sen, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!” diyerek iş bırakma eylemi kararı almıştı. Aynı gün birçok öğretmen greve katıldı. Ancak bu eylem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “toplumsal olayları kışkırtma” iddiasıyla soruşturma konusu haline geldi.

CHP’DEN TEPKİ: “ÖĞRETMENLER FİŞLENİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB’in bu adımına sert tepki gösterdi. Öğretmenlerin isimlerinin istenmesini “fişleme” olarak niteleyen Özçağdaş, şu açıklamayı yaptı:

“Öğretmenlerimiz protesto amacıyla iş bırakma kararı aldı. Ancak bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okul müdürlerine iletilen mesajlarda, öğretmenlerimiz fişlenmek istenmiştir.”

Özçağdaş, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal hakların ihlal edildiğini belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Demokratik hakkını kullanan öğretmenlerimiz tehdit edilemez. Hukuksuzca hareket eden yöneticiler derhal görevden alınmalıdır” dedi.

EĞİTİMDE DEMOKRASİ MÜCADELESİ DERİNLEŞİYOR

Yaşanan gelişmeler, Türkiye’de eğitim emekçilerinin sendikal haklarının ne derece baskı altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Grev hakkı anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanınmış olmasına rağmen, öğretmenlerin isimlerinin toplanması yönündeki talimat, yeni bir tartışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimlerin bu süreçte nasıl bir tutum alacağı merakla beklenirken, sendikalar ve muhalefet temsilcileri öğretmenlerin yanında olduklarını duyurdu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com